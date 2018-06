Trippelmordsdömda Martin Saliba får inte resning

I mars 2015 hittade en joggare tre döda, skjutna, personer i Uddevalla. Snart riktades misstankarna mot två bröder och efter en lång rättsprocess dömde hovrätten dem till livstids fängelse.

Men när domen meddelades hade en av bröderna, Martin Saliba, redan lämnat Sverige för Libanon. Där har han av allt att döma befunnit sig sedan dess. Eftersom Sverige inte har något utlämningsavtal med Libanon lämnar Libanon inte ut honom och just nu pågår en rättegång mot honom även där.

Men mitt under rättegången, i februari 2018, skickade Martin Salibas svenska advokat Björn Hurtig in en resningsansökan. En begäran om att rättegången skulle tas om. Under våren och sommaren har högsta domstolen behandlat ansökan och under onsdagen kom alltså svaret: Högsta domstolen beviljar inget prövningstillstånd och därmed står livstidsomen fast.

Högsta Domstolen skriver i sitt beslut att det som i resningsansökan framställs som nya bevis inte hade varit tillräckligt för att fria Martin Saliba om det varit känt vid tiden han dömdes.

Samtidigt befinner sig Martin Saliba av allt att döma fortfarande i Libanon. Där pågår en rättegång mot honom där han riskerar att dömas också i Libanon.

P4 Väst har sökt Martin Salibas advokat Björn Hurtig.