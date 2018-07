Kaja fast i dödsfälla – räddades efter 24 timmar

Kajan, som var en ungfågel, hade lyckats trassla sig in i ett nät på tredje våningen på Drottninggatan i Uddevalla. Nätet hade satts upp just för att fåglar inte skulle ta sig in och bygga bo under takpannorna. Men det höll på att bli en dödsfälla.

På torsdagsmorgonen ryckte Räddningstjänsten Mitt Bohuslän ryckte ut och efter att ha använt skylift kunde nätet skruvas loss och kajan fick tillbaka friheten.

Efter några sekunders tvekan så lättade fågeln och flög tvärs över till nästa byggnad. Därmed fick historien om kajan som fastnade i nätet ett lyckligt slut.

– För mig var det första gången som jag var med och räddade en kaja. Det har varit svanar och ugglor och ibland katter. Men detta var något nytt, säger insatsledaren Anders Gustafsson som också tillade:

– Vi ser det här som en bra övning att komma ut på stan och köra mot verkliga objekt med stegbilen.