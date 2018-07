Branden i Färgelanda ännu inte släckt

Branden i Färgelanda som pågått i flera dagar är ännu inte släckt.

Det är ett 450 x 450 meter stort skogsområde vid Åntorp som brinner.

Branden är svårsläckt eftersom den har gått ner under jorden.



Under natten har tio brandmän arbetat med släckningsarbetet och under dagen kommer styrkan att utökas till 20 personer.



Släckningsarbetet försvåras på grund av det svårtillgängliga läget.

Det tar också tid att hämta vatten, eftersom det är en bit till närmaste sjö.



Räddningstjänsten räknar med att det kommer att ta flera dagar innan branden är släckt.



Det finns inga byggnader i området som hotas av elden.