Forskare vill ha tips om blåmusslor

– Vi har fått många rapporter från allmänheten att blåmusslorna har minskat, och då blev vi ju nyfikna på om det stämmer, säger Åsa Strand som är forskare och marinekolog på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under sommaren pågår ett intensivt fältarbete på Västkusten där forskarna försöker hitta blåmussel-bankar där de kan följa utvecklingen under de kommande åren. De kommer också besöka platser där det finns uppgifter om blåmusslor från tidigare undersökningar, och så vill forskarna få in rapporter från allmänheten om var det finns blåmusslor.

– Vi har ju haft svårt att hitta stora täta musselbankar, så om folk som är ute och badar eller paddlar hittar sådana ställen får de gärna mejla, säger Åsa Strand.

I Europa har man konstaterat att blåmusslorna har minskat, men det ska inte bero på att det japanska ostronet har etablerat sig.

– I Europa har man sett att det inte har med stillahavsostronet att göra utan man tror mer att det beror på klimatförändringar, och att varma vintrar missgynnar blåmusslornas förökning.