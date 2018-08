Meraf Bahta får tävla i EM

29-åriga Bahta, som tävlar för Hälle IF, är svensk medaljkandidat på såväl 5 000 som 10 000 meter, har utretts för dopingbrott efter att ha gjort tre missar i sin vistelserapportering.

Nu har hon fått okej från alla instanser.

– Hon har faktiskt två stycken felrapporterade platser. Den tredje förseelsen är att hon lämnat in en rapport försent men inte tillräckligt sent så att hon inte skulle varit på plats det datum som det gäller. Utan det är bara att de vill ha in det ungefär en halv månad innan och så fick de in det ungefär 14 dagar innan. Det är viktigt att komma ihåg det, säger förbundskapten Karin Torneklint till Radiosporten, i samband med en under dagen extrainsatt presskonferens.

Torneklint berättar vidare att Bahta - vid de två andra tillfällena - befunnit sig på de svenska lägren och varit väldigt synlig. Något som också rapporterats till RF:s antidoping.

– Det är jätteallvarligt. Framför allt för att hon mår väldigt dåligt av situationen - och hon vet inte vad det kommer landa i, om hon kommer bli avstängd eller inte. Det är en bedömning nu för dopingnämnden och dopingkommissionen i slutändan vad det här kommer att landa i, säger Torneklint.

Bahta har sedan tidigare både EM-guld (2014) och EM-silver (2016) i sin meritförteckning. Friidrotts-EM i Berlin avgörs 6-12 augusti och Radiosporten kommer att finnas på plats och sända från mästerskapet.



Artikeln kommer att uppdateras.

Jonas Enarson

jonas.enarson@sverigesradio.se

Rickard Jansson

rickard.jansson@sverigesradio.se