Ingen final för Sign by Sound i P4 Nästa

Sign by Sounds låt "Wind beneath my wings" kom inte med bland de åtta finalisterna som presenterades på söndagen i P4.

Här är finalisterna i P4 Nästa 2018:

“Cool kid” – Beside The Bridge (P4 Uppland)

“Back on our streets” – Spring City (Annielle, Miah och Noomi) (P4 Jönköping)

“Lost forever” – The Lovers Of Valdaro (P4 Stockholm)

“Här och nu” – Patricia Birgersson (P4 Kalmar)

“Fading light” – Ewelina Westin (P4 Gotland)

“En kort sekund” – Josias Andersson (P4 Skaraborg)

"Beautiful mess” – Amandine X (P4 Malmöhus)

“Magic” – Jahr (Niklas Andersson) (P4 Västerbotten)

Det skickades i år in över 930 låtar från hela Sverige som tävlingsbidrag.

Av de 25 lokala vinnarna har nu en jury valt ut de åtta finalisterna som får tävla i den direktsända riksfinalen i Linköping den 25 augusti.