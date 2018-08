Man från Ljungskile inte längre frihetsberövad i Israel

Sju svenskar greps av den israeliska staten på internationellt vatten i lördags. De befann sig på Ship to Gaza-fartyget Freedom for Gaza. Två personer ska ha släppts och väntas till Arlanda under onsdagen, enligt information från Ship to Gaza.

En av de som släppts är mannen som ursprungligen kommer från Ljungskile. Han och en annan svensk man väntas till Arlanda imorgon klockan 15.00, säger Jeanette Escanilla från Ship to Gaza.

Idag ska de och de som är fortsatt frihetsberövade träffa sina advokater. Mer information väntas under eftermiddagen.

Texten uppdateras.