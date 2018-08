Tusentals hushåll strömlösa

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för stormbyar med vindar från 21 meter per sekund till 24 meter per sekund längs Bohuskusten. De hårda vindarna orsakar problem på flera håll.

Ett västtåg har krockat med ett nedfallet träd under eftermiddagen, vilket orsakat ett tillfälligt stopp i trafiken mellan Göteborg och Uddevalla. Ersättningsbussar har satts in mellan Strömstad och Uddevalla C.

Det blåsiga vädret ställer även till det för Borås Djurpark. Parken har utrymts efter att flera träd fallit. De starka vindar som är på ingång för att man inte garantera besökarnas säkerhet.

– Det är flera träd som har ramlat ner. Vi kände att vi inte kunde garantera våra gästers säkerhet, säger djurparkens VD Bo Kjellsson.



– Efter den svåra torkan är lövträden skörare helt enkelt, så det här förekommer lite överallt när det börjar blåsa, fortsätter Bo Kjellsson.

Moa Nilsson bor i Tanums kommun i Bohuslän. Hon säger att det är väldigt starka byvindar utanför hennes hus.

– Man känner sig ganska liten när det kommer sådana här extremvindar.

Ett stor ek blåste ner i närheten av hennes hus under förmiddagen.

– Det brakade till, och då förstod vi att någonting fallit. Och då hade halva eken klyvts på mitten, säger hon.

Även festivalen Way out west har påverkats. Arrangörerna tvingades under förmiddagen skjuta upp insläppet till området med två timmar. Tre av dagens akter utgick också från programmet.

– Vi vill ta det säkra före det osäkra helt enkelt. Och enligt alla väderprognoser som vi har nu så ser vi någon slags peak på vindarna över Slottskogen just nu och fram till klockan ett, sade Joakim Skoglund, pressansvarig på Luger, under förmiddagen.

Det kommer även rapporter om många nedfallna träd. Enligt Sveriges Radios trafikredaktion är det stora trafikstörningartill till följd av det.

– Vi har fått larm om uppemot 250-300 nedfallöna träd sedan klockan 12 ungefär. Man borde vara mycket försiktig när man ger sig ut i trafiken, säger Lasse Lindell på trafikredaktionen.

Uddevallabron är nu helt avstängd för trafik, den leds om med skyltar.