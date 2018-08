Robert Bergström från Vargön vidare i Idol

– Det är helt fantastiskt, säger Robert Bergström från Vargön, efter att ha sett sig själv på teve gå vidare i Idol-uttagningarna, igår kväll.

Han imponerade på juryn med sin version av Sam Smiths ”I'm not the only one”.

– Jag satt och skakade framför teven. Jag har ju aldrig sett mig själv i teve.

I dag jobbar Robert Bergström på en matbutik i Vargön men i framtiden hoppas han kunna arbeta med musik.

– Jag trivs på scenen och skulle vilja stå där, på något sätt.