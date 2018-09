Åklagare: En vardag av våld

Kvinnan i familjen ska enligt åtalet som lämnades in under tisdagen bland annat ha blivit våldtagen flera gånger under nästan två års tid. Mannen ska också ha hotad henne genom att hålla en kniv mot hennes hals.

Barnen i familjen ska ha blivit utsatta för olika typer av våld, bland annat ska mannen ha hällt varmt kaffe på ett utav barnen och tagit strypgrepp på ett annat.

– Det är upprepat våld, det är en vardag av våld, säger åklagare Tomas Engman.

Händelserna ska ha ägt rum från 2016 och fram till i somras och nu väntar rättegång i Vänersborgs tingsrätt.

Mannen åtalas för bland annat våldtäkt, grov fridskränkning och grovt olaga hot, men förnekar alla åtalspunkter.