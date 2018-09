Spänningen stiger i Trollhättan – efter ny räkningstabbe

Det är i valdistrikten Åsaka och Dannebacken som röster på Trollhättans Framtid registrerats under kategorin Övriga partier, något som TTELA var först att rapportera om.



Om partiet kommer in i kommunfullmäktige riskerar de rödgröna att tappa sin majoritet och Trollhättans Framtid blir tillsammans med Sverigedemokraterna vågmästare mellan dom två blocken.



- Av två onda ting har dom rödgröna stabiliteten att göra minst skada för Trollhättan, säger Dan Möllengård, partiets förstanamn, om situationen.



Enligt det preliminära valresultatet har partiet 2,8 procent och skulle om de övriga partiernas röster i de två distrikten, 61 stycken, visar sig hamna hos Trollhättans Framtid ändå inte nå riktigt ända fram över treprocentspärren som behövs för att ta sig in i Trollhättans kommunfullmäktige.



Det slutgiltiga valresultatet har vi dock först när Länsstyrelsen kontrollräknat samtliga röster.