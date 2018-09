Emma Nohrén får ingen plats i riksdagen

Emma Nohrén från Brastad, Lysekil, har legat på gränsen för att behålla sin plats i riksdagen för Miljöpartiet.

Nu är det klart att hon inte kommer in.



Emma Nohrén fick 1182 av rösterna vilket ger henne 4,87%. Gränsen för att komma in ligger på exakt 5 procent, så Emma Nohrén får lämna sin plats i riksdagen.



Hon kom in i riksdagen förra valet via Miljöpartiets riksdagsvalsedel i Göteborgs kommun.