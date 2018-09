Så gick det för Bragi Bergsson i Idol

Slutaudition är över och det har blivit dags för de 21 utvalda deltagarna att ställa sig på scenen i den direktsända Kvalveckan i Idol.

Bragi Bergsson, 25, tidigare aktiv i IK Oddevold, tävlade också om tittarnas gunst. Han uppträdde med låten When I was your man av Bruno Mars och sa att han var nöjd efter låten.

Och hur gick det då? Bragi Bergsson gick vidare tillsammans med William Strid.

– Ta fram den vilda isländska ponnyn inom dig, sa Anders Bagge efter Bragi Bergssons uppträdande vilket förmodligen betyder att Anders Bagge gillade det han såg och hörde.