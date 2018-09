Se listan: Politikerna som kryssar sig in kommunerna

Dessa politiker tar sig in i kommunfullmäktige tack vare personvalskryss:



Bengtsfors:

Jerker Johansson (C)

Nore Johansson (SD)

Britt-Inger Sandström (SD)

Henning Venborg (SD)



Lilla Edet:

Andreas Nelin (M)



Lysekil:

Fredrik Christensson (C)



Munkedal:

Lars-Göran Sunesson (C)

Göran Nyberg (L)



Sotenäs:

Mikael Andersson (C)



Strömstad:

Muhittin "Moa" Aslan (KD)

Peter Dafteryd (C) saknar ETT kryss än så länge



Trollhättan:

Kent Almkvist (C)

Raul Eriksson (L)

Erik Steiner (L)

Ikram Mahamood (MP)

Salima Daidan (V)

Fahimeh Nordborg (V)



Uddevalla:

Hosam Waarie (C)



Vänersborg:

Carl-Ewert Berg (KD)



Åmål:

Anders Bäckström (C)



Listan är preliminär eftersom valresultatet inte är fastställt.