Stormen Knud stoppar tågen i väst

Stormen "Knud" som väntas nå Sverige på fredagskvällen kan ställa till med rejäla problem.

SMHI har gått ut med klass 2-varningar för flera områden västra Sverige.

Redan nu meddelar Västtrafik att man ställer in flera tåglinjer från klockan 16 på fredagen. Bland annat ställer man in all trafik mellan Uddevalla och Strömstad.

Först på lördagen klockan 14 väntas trafiken dra igång igen.