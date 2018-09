Rossana Dinamarca tror på talman från (V)

Det var under valet av sverigedemokraten Björn Söder till andre vice talman efter riksdagsvalet 2014 som Rossana Dinamarca bar en t-shirt med texten "SD=rasister" under omröstningen.



- När jag gick upp och skulle lägga min röstsedel så hörde jag hur kamerorna smattrade, minns Rossana Dinamarca.



Den här gången utmanar Vänsterpartiet Sverigedemokraterna med en egen kandidat till posten som andre vice talman.



- Jag tror det finns en möjlighet att det blir M, S, V och C som får talmansplatserna, säger Rossana Dinamarca, som nu lämnar politiken.