Båtolycka utanför Lysekil - Många personer kan vara i nöd

Det pågår en intensiv räddningsinsats efter ett larm som kom in vid 17:20 och det man har sett är att två personer på vattenytan, ett antal enheter är ute. Tre räddningshelikoptrar bland annat. Detta berättar Marie Hallerfält, kommunkatör vid Sjöfartverket.

– Vi har skickat allt vi har och letar förutsättningslöst, säger Anders Lennholm, räddningsledare på Sjö-och flygräddningscentralen.



– Det kom in ett larm via ett mayday. Vi har inte exakta uppgifter på vad det kommer ifrån. Det är en försvunnen båt vad vi vet. Det jag vet är att man undsätter de här två personerna. Det har tagits in till land men jag kan inte bekräfta eller dementera om de är vid medvetande, fortsätter Marie Hallerfelt.

Polisens presstalesman Tommy Nyman bekräftar att polisens helikopter deltar i insatsen. Detta rapporterar GP.

– Vår helikopter deltar, i övrigt har jag inte mer information i nuläget än att två personer ska ha hittats i vattnet, säger Tommy Nyman.



Båten är försvunnen, personerna kom från en båt. Man försöker att lokalisera var båten befinner sig. Det kan vara fler personer, men just nu vet vi inte det, säger Marie Hallerfält, kommunkatör vid Sjöfartverket.

De har hittat en båt och lite olja som kommer upp. Dykarna hämtas upp med brandbåten för att kunna börja leta vid aktuell plats. Detta berättar Ulrik Olsson, insatsledare räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

