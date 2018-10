Pingstkyrkan hoppas på 200 000 till Världens Barn

Pingstkyrkans second hand satsar på kassarekord och skänker hela veckans kassa till Världens Barn. De tror och hoppas på att de under de kommande dagarna ska kunna samla in mellan 150 000 och 200 000 kronor.

– Barnen är vår framtid och det känns givet att bidra med det vi kan. Vi vill förbättra människors livssituation, säger Hanna Lindeskär som är butikschef på pingstkyrkans second hand.