Därför ökar viltolyckorna så här års

Så här års ökar viltolyckorna på våra vägar och det finns flera anledningar till det, säger Göte Johansson, som har sysslat med jakt i mer än 50 år.

– Dels beror det på brunsten, för då rör de sig mycket mer.

Mörkret spelar också in. Under hösten är det mörkt under både skymning och gryning, tider då viltet är i rörelse.

Skulle olyckan vara framme måste du anmäla olyckan.

– Om du kör på klövvilt eller statens vilt, alltså något av de stora rovdjuren, måste du ringa 112 och anmäla olyckan.

– Det är viktigt för att jägare ska kunna spåra upp och eventuellt avliva skadade djur, säger Göte Johansson.