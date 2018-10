Bröt sig in och hotade par – döms till 3,5 års fängelse

Det var i slutet på sommaren som en man i Uddevalla skulle sälja en motorcykel på Blocket. Den nu dömda mannen dök upp hemma hos försäljaren för att titta på motorcykeln.

Morgonen efter vaknade försäljaren och hans sambo av att samma man, tillsammans med två andra maskerade män, försökte ta sig in i förrådet där motorcykeln stod. Därefter tog sig männen in i huset och hotade paret med ett pistolliknande föremål. Paret lyckades dock låsa in sig på toaletten för att ringa till SOS.

Den dömda kvinnan ska enligt tingsrätten tillsammans med den dömda mannen, misshandlat en annan person med en takpanna och en yxa vid ett annat tillfälle.