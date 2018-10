William Segerdahl vidare i Idol

– Jag hör Globen kalla, sa Anders Bagge efter uppträdandet.

Uppgiften under fredagsfinalen var att sjunga en duett. William Segerdahl sjöng ”For you” tillsammans med Kadiatou Holm Keita, en låt som i original gjordes av Rita Ora och Liam Payne.

Även Bragi Bergsson, tidigare Oddevoldspelaren, gick vidare till nästa vecka. Han framförde en duett tillsammans med Sebastian Walldén där de sjöng Next to you, en låt av Chris Brown.