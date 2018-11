Robin Jansson AIK:s hjälte när SM-guldet bärgades

27-årige Robin Jansson spelade i division IV för sin moderklubb Bengtsfors så sent som 2015. Via division I-spel för Oddevold i två säsonger kom han till storklubben AIK i vintras – och succén har varit total. Han har varit en given spelare i startelvan – och blivit en av svensk fotbolls mest omtalade och omskrivna spelare.

Nu är han svensk mästare och en hjälte för AIK!