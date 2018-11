Långintervju: Mary och Eddie Lagergren om vardagsglädje

– Det är en av anledningarna till att jag blev kär i Mary, att hon hade lätt till skratt och vi hade samma sorts humor. Lite torr, lite Fawlty Towers, säger Eddie Lagergren.

Paret har varit gifta i 49 år och har två barn.

– Jag brukar sjunga lite på Always look at the bright side of life, skrattar Mary Lagregren.