Mellerudsbo åtalas för mord – heder motivet enligt åklagaren

Under utredningen har det framkommit att parets barn fanns i hemmet under under händelseförloppet, och att de till stor del har bevittnat våldet.

Mannen förnekar brott och har sagt i förhör att han inte minns händelsen.

Ett flertal vittnen som kommit till brottsplatsen i anslutning till gärningen kommer att höras under rättegången.

Enligt åklagaren har syftet med våldet varit att bevara eller upprätthålla familjens heder.

– Detta påstående baseras bland annat på uppgifter i förhör med vänner och bekanta till brottsoffret, säger åklagaren Carin Pedersen, som lett förundersökningen, i ett pressmeddelande.