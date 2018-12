Neil Sedaka samarbetade med Trollhätteband

Trollhättebandet David Nilsson & the Bon Vivants kom i kontakt med Neil Sedakas manager eftersom Neil ville att de skulle spela in hans låt "Waiting". Och en dag kom samtalet från Sedaka själv.

– Jag var svinnervös. Men så pratade vi om allt möjligt och om låten. Och så skickade han över den med alla ackord och uppbyggnad, säger sångaren David Nilsson.

Bandet gjorde sedan sin egen version av Neils låt och det ledde till ännu fler samtal mellan bandet och artisten. Mattias Timan, gitarrist, minns särskilt ett telefonsamtal.

– När vi skulle spela ute på Smögen så sitter vi hela bandet i bilen. Och så ringer Davids telefon. Och då hör man "Hello David, it's Neil Sedaka here", säger Mattias.

I november släpptes till slut låten "Waiting".