Psykiatrichef: Man ska inte kunna ha egna mediciner på låst avdelning

Josefin har försökt ta sitt liv 11 gånger under det senaste året. Bland annat under tiden hon varit inlagd för sluten psykiatrisk vård på NÄL. Biträdande verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin Viktoria Skeie säger att hon inte kan uttala sig om just det här fallet.

– Men vi har ju rutiner och man ska inte kunna ha egna läkemedel inne på en sluten psykiatrisk vårdavdelning, säger hon.

Marie, Josefins mamma, säger att det var just det som hände när Josefin svalde tabletter som hon samlat och gömt undan medan hon var inlagd.

Och enligt Viktoria Skeie så FÅR inte personalen kroppsvisitera patienterna.

Hon har också, enligt mamman, blivit utskriven och sedan försökt ta sitt liv med tabletter hon samlat på sig. Frågan är vilket ansvar psykiatrin har:

– Vi gör ju riskbedömningar vid utskrivning, säger Viktoria Skeie.

Men kan man inte säga att en patient som gjort elva självmordsförsök är självmordsbenägen?

– Jo, och det är tråkigt när det har hänt. Men när patienten blir utskriven ska ju den öppna psykiatriska vården ta över ansvaret.

Men hon har ändå möjlighet att gömma undan tabletter?

– Ja, men jag kan inte svara för var hon har fått de tabletterna ifrån. Jag kan bara svara för de tabletter som blivit utskrivna av våra psykiatriska läkare, säger Viktoria Skeie.