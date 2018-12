SMHI: Ta det lugnt i annandagstrafiken

– Vi har temperaturer i vägytorna som är på minussidan. Det är både i i P4 Västs område, genom Göteborg, Sjuhärad och Skaraborg, berättar meteorologen Alexandra Olsson på SMHI.

Två miljoner svenskar beräknas sätta sig bakom ratten under julhelgen. Kombinationen med vinterns förrädiska väglag finns nu risken att olyckor sker över Väst.

Under tisdagen är det kallt och halt. Under eftermiddagen blir det på sina håll värre, när nederbörd drar in.

– Under annandagens eftermiddag kan det bli frosthalka. Under kvällen kommer det även nederbörd över Dalsland som snö eller regn. Då gäller det att ta det extra försiktigt berättar Olsson.

Så, kör försiktigt.