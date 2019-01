Brättegården får pilotprojekt – öppnar helt ny avdelning

– Det är ett fantastiskt roligt uppdrag att få, säger Liz Åkerlund-Malm som är institutionschef på Brättegården.

På statens institutionsstyrelses boenden, så kallade Sis-hem, bor personer som är omhändertagna och behöver tvångsvård. Brättegården i Vänersborg är specialiserade på flickor mellan 14 och 20 år. Att man hamnar där kan bero på allt från missbruk till kriminalitet eller att man beter sig på ett sätt som är farligt.

– Målsättningen är att vi ska hitta en arena för den här flickan att kunna leva utanför en låst miljö, säger Liz Åkerlund-Malm.

Tanken är förstås också att den som en gång blivit utskriven inte ska tvångsvårdas igen. Men efter att man granskat sina in- och utskrivningar såg man att just flickor med låg funktionsnivå oftare än andra skrevs in på nytt. Därför öppnar Brättegården nu en ny avdelning speciellt inriktad på att hjälpa den här gruppen.

– Det här ger oss en möjlighet att vässa kompetensen vi redan har och göra det ännu bättre, säger Anna Nordberg som är psykolog och hälso- och sjukvårdsledare på Brättegården.