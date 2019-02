De hjälper unga som drabbas av näthat

I takt med att sociala medier får en allt mer naturlig plats i mångas vardag – ökar även hoten och kränkningarna via nätet. På SMUB i Trollhättan kan personalen berätta om att många barn och ungdomar far illa via sociala plattformar som Snapchat, Facebook och Instagram.

– Många barn och ungdomar känner inte till sina rättigheter, säger fältsekreteraren Catharina Lundqvist.

SMUB är en mottagning som drivs av Trollhättans Stad, där ungdomar under 21 år kan vända sig för samtalsstöd om man utsatts för brott av olika slag. Åsa Persson som arbetar som behandlingssekreterare vid Familjehuset berättar att det är en vanlig missuppfattning att man måste ha bevisning för att anmäla.

– Många tror nog att det är för svårt för att sådana brott blir dömda, säger Anne Fagerberg.