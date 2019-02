Ett ställverk brinner i Vänersborg - tusentals strömlösa

Vid tiotiden kom larmet in till räddningstjänsten om att ett ställverk i Vänersborg tagit eld. Ingen kan i nuläget säga om vad som orsakat branden och räddningstjänsten arbetar just nu med att få ut all brandpersonal som behövs på plats.



Samtidigt är närmare 9 000 av Vattenfalls kunder i Vänersborg med omnejd utan ström på grund av problemen med ställverket.