JUST NU: Skola stängd efter hot om skolskjutning

Nösnäsgymnasiet håller stängt under fredagen. Polisen vill utreda en eventuell hotbild mot skolan. Som en försiktighetsåtgärd har kommunen beslutat att hålla skolan stängd under fredagen i samråd med polisen. Två personer har tagits in till förhör.

Enligt uppgifter till P4 Väst så ska ska det handla om hot om skolskjutning och hotet ska ha skett via appen snapchat. Det ska ha varit en bild som av polisen uppfattat som hotfull där det bland annat ska ha stått "don't come to school tomorrow" – Kom inte till skolan imorgon.

Polisen hörde av sig bara ett par timmar innan skolan skulle öppna på fredagsmorgonen, så skolan har fått informera elever och föräldrar via deras hemsida. 1 200 elever går på skolan och drabbas av att skolan håller stängt.

– När jag fick samtalet så ilade till i magen. Jag är glad att vi har kunnat stänga så att vi kunnat förebygga ett eventuellt hot, säger Pia Alhäll, chef för sektor utbildning till P4 Väst.

Är de som tagits in till förhör elever på skolan?



– Ja, det är därför polisen har hört av sig till oss. För att det har en koppling till Nösnäsgymnasiet, säger Pia Alhäll.