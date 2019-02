Margaretha Bergstedt: Översvämmad väg och isolerad på gården men vi tar det med ro

Bron och den lilla gårdsvägen till Margaretha Bergstedts hus i Kville utanför Fjällbacka är översvämmad och gör att familjen just nu är isolerad på gården.

– Ja men det går ingen nöd på oss, vi har en vacker sjöutsikt just nu och vill vi nånstans får vi gå genom skogen och be grannarna om hjälp.

Margaretha är van vid att det då och då svämmar över från den lilla älven intill och hon hoppas och tror att det under helgen ska rinna undan så pass att man kan ge sig ut och laga vägen och göra den farbar igen.

--Det är ju en privat liten väg så det är inte mycket Räddningstjänsten kan göra här.