Facket: Företagsflytten kom som en chock

– Det blev som en chock men jag tycker att personalen på golvet var oväntat positiva. Det är inte så lätt att veta hur man ska lösa det, säger Maria Karlsson som är ordförande för den lokala IF Metall-klubben. Hon kommer själv att börja pendla till Trollhättan och till den nya fabriken där tillverkningen börjar efter semestrarna.

Företaget Techroi Fuel Systems köptes av det kanadensiska företaget Spectra Premium i höstas. Sedan dess har fokus varit på att bygga ut tillverkningen av rostfria bränsletankar till personbilar. Just nu tillverkar företaget 1500 bränsletankar per vecka men i den nya fabriken ska det bli 3000 tankar per vecka.

Styrelsen för Spectra Premium fattade beslutet att bygga ny fabrik i Trollhättan och Bengtsfors förlorar ett hundratal jobb.

– Vi har utrett olika möjligheter i Dalsland. Det har varit Bengtsfors med omnejd. Man har också tittat på olika alternativ i Trollhättan och Göteborg. Beslutet blev att lokalen i Trollhättan var det bästa alternativet, säger Tomas Karlsson som operations director vid Techroi Fuel Systems.