Efter Idol – nu står William Segerdahl på egna ben

William Segerdahl har medveten valt att gå sin egen väg och skriva låtar som känns som han egna.

– Nu väljer jag själv hur jag vill ha det och jag är så himla stolt över att jag gjort det här. Det jag kommer släppa framöver står jag för till hundra procent, säger William som just nu ägnar all sin tid i studion i Stockholm där han spelar in.