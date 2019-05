Här är alla bidrag i P4 Nästa!

Kniper man vinsten finns det chans att man får tävla i riksfinalen.



Årets finalister är:

Finalist 1:

The Periwinkles & Pelle Skjervik – You're the cure

Finalist 2:

Amelia – Mailman

Finalist 3:

Human and I – Hurt

Finalist 4:

Lerneby – Leave it all behind

Finalist 5:

Theo Blixth - Smile