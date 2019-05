En begärd häktad misstänkt för mordförsök i Brastad

Det misstänkta mordförsöket utspelade sig under söndagsnatten i Brastad, Lysekils kommun. En man i 30-års åldern hittades knivskuren. Senare under dagen kunde två unga män gripas, mellan 15 och 18 år gamla.



Åklagaren Malin Melin släppte under tisdagen den ena misstänka, medan den andre begärdes häktad.

Mannen som knivskars fördes till sjukhus, men har sedan söndagen åter fått åka hem.