Makrillen - inte så hotad som tidigare befarats

ICES, International Council for the Exploration of the Sea, uppgifter kom ut dagen efter Världsnatursfondens årliga fiskguide – som ledde till en hel del alarmerande rapportering om makrillens status i Nord- och Västatlanten.

Den nya mätningen visade att makrillbeståndet var nästan dubbelt så stort som man tidigare trott. Karin Glaumann, fiskeexpert på Världsnaturfonden, säger till P4 Väst att det är beklagligt att nyheten kom ut så tätt inpå fiskguidens lansering – men att beskedet är glädjande.

– Det är jättepositivt att man nu har sett att beståndet är så pass mycket större, även om det är lite överraskande med en så stor differens mot den tidigare rådgivningen, säger Karin Glaumann.