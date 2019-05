Ingen plats i EU-parlamentet för Henrik Sundström (M)

För att bli personvald så behöver fem procent av partiets väljare rösta för den kandidaten. När alla rösterna var räknade så visade resultatet att Sundström slutade på 2,57 procent.

Henrik Sundström fick fler röster än sju andra kandidater som nu är klara för EU, och femprocensspärren är något han ifrågasätter.

–Det är något i vallagen som skaver när den näst mest kryssade kandidaten i ett stort parti ändå inte blir folkvald, Henrik Sundström.

Inte heller Kristina Jonäng (C) från Ljungskile, Liberalernas Said Abdu från Trollhättan eller miljöpartisten Emma Norén från Lysekil lyckades ta sig in i EU-parlamentet.