Direkt 18.00: Lokal final i P4 Nästa

Finalen drar igång klockan 18.00 och det är fritt inträde fram till klockan 17.00, därefter kostar det 100 kronor.

Under finalen på Aqua Blå kommer vi att räkna ihop alla röster som kommit in och vinnaren tas fram tillsammans med juryn, bestående av de lokala musikprofilerna Ellinor Hermansson, Sofia Geidvik, Kristoffer Hedberg och Gustav Löfstrand som är ordförande.

Årets finalister är:

Finalist 1:

The Periwinkles & Pelle Skjervik – You're the cure

Finalist 2:

Amelia – Mailman

Finalist 3:

Human and I – Hurt

Finalist 4:

Lerneby – Leave it all behind

Finalist 5:

Theo Blixth - Smile

På vår Instagram (P4Väst) och på Facebook (P4 Väst Sveriges Radio) kan ni följa hela händelseförloppet och se hur det ser ut bakom kulisserna.