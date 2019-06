Jubel och glädje i den sista matchen på Skarsjövallen

I vad som just nu verkar vara den sista matchen på Skarsjövallen tog tredjeplacerade Ljungskile emot bottenlaget Lund i herrarnas division 1. Matchen ramades in av vad som närmast kan beskrivas som en manifestation för fotbollen och rentav hela idrottsrörelsen. Såväl före matchstart som under halvtidsvilan höll flera personer tal, bland annat Ljungskiles ordförande Erland Holmdahl och spelaren med flest matcher på kontot, LSK-ikonen Aleksandar Kitic. I halvtidsvilan tågade samtliga ungdomslag in på innerplan tillsammans med ungdomar från Hälle IF. Då höll också representanter från andra föreningar i Ljungskile tal till publiken där samtliga idrottsföreningar ställde sig bakom LSK.

Matchen då? Jo, Lund chockade alla på Skarsjövallen när laget tog ledningen något oväntat, redan i den 11e matchminuten. I inledningen av den andra halvleken återupprepade sig detta när laget från Skåne även tilläts utöka sin ledning till 0-2 i matchminut 48. Ljungskile som stundtals förlagt stora delar av spelet på gästernas planhalva fick inte in någon boll förräns i den 55e matchminuten när Aniekpeno Udoh tryckte in bollen. Vad som avgjorde matchen var två mycket snygga nickmål från Ljungskile, först nådde skyttekungen Jesper Westermark högst på ett inlägg och det blev nästan till en språngnick för hans del som seglade över målvakten in i mål. Drygt 15 minuter senare gjorde Aniekpeno Udoh sitt andra mål för matchen, och nog var det snarlikt Westermarks pärla. Till slut blåste domaren av matchen och jublet steg över Skarsjövallen.

1183 personer bevittnade mötet mellan Ljungskile och Lund. Ljungskile behåller tredjeplatsen i serien då de båda andra topplagen FC Trollhättan och Skövde vann båda sina matcher.