Skadedjur stängde sterilcentral på Uddevalla sjukhus

Det var i måndags som personal upptäckte att flera små insekter sprang omkring i sterilcentralen, som omedelbart efter upptäckten stängdes för sanering.

Att skadedjur tar sig in i just sterilcentralen ses som extra allvarligt, eftersom den ska vara just steril, och är platsen där alla verktyg och instrument hanteras och rengörs innan operationer eller andra ingrepp.

Under torsdagen ska lokalen ha öppnats igen, efter en noggrann sanering. Enligt fastighetschefen Roger Olausson ska händelsen nu utredas för att säkerställa att något liknande inte händer igen.

– Sterilcentralen är det renaste vi har på ett sjukhus och där är det självfallet extremt viktigt att det är rent, säger Gunilla Bodén-Olsson som är verksamhetschef för anestesi på Uddevalla sjukhus till Bohusläningen.