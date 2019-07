Lastbil körde in i järnvägsviadukt – trafiken påverkas

En lastbil på länsväg 929 i Dingle hade för hög last för en viadukt den försökte köra under, och ska ha kört in i viadukten med sin last, vid kvart i tolv-tiden.

Peter Gustafsson, inre befäl vid räddningstjänsten i Munkedal säger till P4 Väst att det ska vara mycket skräp på vägbanan, och att vägen är helt avstängd på platsen. Viadukten är en järnvägsviadukt, och tågtrafiken ovanför vägen påverkas av olyckan.

Enligt Peter Gustafsson räddningstjänsten ska lastbilar inte köra på den aktuella vägen, just eftersom viadukten inte har tillräckligt med höjd.

Trafikverket meddelar att nästa avgång från Dingle som skulle gått 13:28 till Göteborg är inställd på grund av olyckan. När tågen kan gå som planerat igen är ännu oklart.

Föraren av lastbilen ska enligt Peter Gustafsson ha förts till sjukhus i ambulans med nacksmärtor.