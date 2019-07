Orust i topp när det gäller solceller

Solcellskapaciteten i Västra Götalands län ökade under 2018 med 110 procent, jämfört med föregående år, visar en ranking från Svensk Solenergis.



Av länets kommuner ligger Orust högst när det gäller installerad effekt per invånare och trea när det gäller hela landet. 146,9 W per invånare producerades på Orust 2018. Rikssnittet ligger på 40,3 W per person.



Bäst av kommunerna i P4 Väst område på installerad solenergi är Tanum följd av Sotenäs och Mellerud.