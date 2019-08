Allt fler seniorer jobbar – högutbildade allra mest

– Många drygar nog ut pensionen med att jobba extra, säger Inga-Lill, 72 år.

Inga-Lill Johansson började jobba som städerska igen som 70-åring och hon är en del i trenden där seniorer tar uppdrag via de många förmedlingstjänster som riktar sig in just på pensionärer. Branschen växer snabbt.

Thomas Ericson, Linnéuniversitetet, forskar kring seniorer på arbetsmarknaden och säger att det främst är högutbildade med hög socioekonomisk status som jobbar i högre utsträckning – än de med lägre utbildning och lägre pensioner.

Ofta har de med låglöneyrken slitit ned kroppen fysiskt och har inte samma ork för extraarbete efter 65 års åldern.

Engagemang för sitt yrke och social stimulans är de vanligaste skälen till att pensionärer har kvar med en fot i yrkeslivet.

Men Ing-Lill Johansson tror ändå att pengarna spelar roll för många.

– Ja, jag tror att det kan vara ett värdefullt tillskott för många, säger hon.