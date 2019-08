Byn vill ta över bruket i Fengersfors

Medlemmarna i konstkooperativet och kulturcentret Not Quite har bestämt att de kommer att satsa på att äga en större minoritetsdel av det kommande aktiebolaget.

– Den stora utvecklingen är att det har gått från att en bruksägare ägde allting till att byns invånare bestämmer själva. Byn tar över bruket. Så sammanfattar Marcus Haraldsson, verksamhetsledare för Not Quite, utvecklingen under de senaste 200 åren.

Brukets taxeringsvärd är på drygt fem miljoner kronor, men köpesumman är inte klar. Den stora utmaningen nu är att hitta rätt sorts investerare som vill satsa i aktiebolaget.