Unikt avtal ger nästan en miljon till fotbollsklubb

– IFK Uddevalla går in och gör saker i ett utanförskapsområde som vi i kommunen skulle behövt göra, som att utbilda ungdomar i demokrati och ideell verksamhet, säger Katarina Hansson, kultur- och fritidschef i Uddevalla.

Under måndagen röstade en enig kultur- och fritidsnämnd i Uddevalla igenom avtalet mellan fotbollsklubben IFK Uddevalla och Uddevalla kommun. Ett avtal där fotbollsklubben får 900 000 kronor, under en två års-period, under förutsättningen att de sköter delar av kommunens integrationsarbete.

– Nämnden vill ha en skriftlig handlingsplan som ska godkännas innan utbetalning görs. Vi vill också få en skriftlig redogörelse som ska godkännas innan vi betalar ut stödet.

Katarina Hansson, kultur- och fritidschef, berättar även att det är första gången nämnden tecknar ett sånt här avtal.

– Det är en intention som nuvarande majoriteten har i sin avtalsplan; att vi ska göra fler avtal med den ideella sektorn.