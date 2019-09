Vings ägare försätts i konkurs

Företaget, som också äger svenska Ving, kunde inte hitta någon lösning på det krismöte som pågick under stora delar av gårdagen och vid tretiden svensk tid inatt var konkursen ett faktum.

– Vi beklagar djupt att vi inte lyckades och jag ber om ursäkt till miljontals kunder, tusentals anställda och partnerföretag som stöttat oss i så många år.

Det säger Thomas Cooks vd Peter Fankhauser i ett pressmeddelande som företaget gick ut med samtidigt som man bekräftade konkursen inatt.

Fankhauser satt hela dagen igår i ett krismöte i London för få in de motsvarande ca 2,5 miljarder kronorna som krävdes för att nå en uppgörelse med långivarna, men vid 17-tiden lämnade Fankhauser möteslokalen genom en bakdörr utan att en lösning hade nåtts.

Företaget hade ca 22 000 anställda, ca 600 000 kunder runt om i världen och man ägde också svenska företaget Ving, vid konkursen.

De kunder som just nu är ute på paketresor anordnade av Thomas Cook är säkrade genom statliga försäkringar och den brittiska luftfartsmyndigheten har lånat in ett 40-tal plan som ska flyga hem de drygt 150 000 brittiska Thomas Cook-resenärerna under de kommande dagarna och veckorna.

Utrikesminister Dominik Raab lovade igår att ingen brittisk resenär skulle bli strandad utomlands på grund av konkursen. Han sa också i en intervju i BBC att den brittiska regeringen bara räddar företag när det föreligger systemrisk och nationella intressen och det tyckte man alltså inte att det gjorde i fallet Thomas Cook.

Problemen för reseföretaget har byggts upp under längre tid, oförmåga att möta ökad konkurrens från renodlade internetföretag, osäkerheten kring brexit och det varma vädret på hemmaplan i somras har nämnts som några orsaker, men pengaproblemen blev akuta så sent som i fredags och en räddning gick alltså inte att finna.