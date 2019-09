Insamlingen till Världens barn 2019 har startat!

Under 2018 års insamling gick över en halv miljon kronor från Västsverige till Världens barn genom P4 Västs bössa. Nu, när årets insamling påbörjas hoppas man att rekordet slås.

För att nå samma succé krävs hjälp av alla som vill och kan. Känner du för att bidra till Radiohjälpen och Världens barn kan du göra det på tre sätt.

Via telefon: ring 099 520 28, ett samtal som kostar 50 kronor.



Via Swish: till nummer 9019506, inled meddelandet med P4 Väst.



Via kontokort: till vår digitala bössa. Här kan du ge ditt valfria belopp.

Årets insamling pågår mellan den 23 september och den 4 oktober. Vill du ha mer information om vägar att gå för att donera pengar kan du klicka här.