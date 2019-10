300 000 kronor till Världens Barn – så här långt

På torsdagsförmiddagen hade P4 Västs lyssnare redan skänkt över 300 000 kronor till Världens barn via insamlingstelefonen, vilket är mest av alla 25 P4-kanaler inom Sveriges Radio.

Vill du vara med och bidra?



Via telefon: ring 099 520 28, ett samtal som kostar 50 kronor.



Via Swish: till nummer 9019506, inled meddelandet med P4 Väst



Via kontokort: till vår digitala bössa. Här kan du ge ditt valfria belopp (minst 25 kronor).