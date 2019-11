Uddevallabo åker 1000 mil för att se Djurgården

Under 90-talet började Christoffer och hans far följa Djurgårdens IF hockeyförening, och sedermera fastnade han även för Djurgårdens fotbollslag.

– Jag åker väl dryga tusen mil varje år för att följa Djurgården, säger Christoffer Dahlqvist och fortsätter:

– Laget blir som en familj och det blir en gemenskap på något sätt. Jag älskar att stå på läktaren och sjunga, säger han.